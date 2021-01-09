Австрійські школи отримають 5 мільйонів наборів для тестування на COVID-19. Перевірятимуть як учнів, так і вчителів. Ці заходи спрямовані на стримування поширення недуги.

Тести надішлють вже з 18 січня. Про це на пресконференції заявив міністр освіти Хайнц Фассман, повідомляє Vienna.at.

Важливо Степанов закликав українців тестуватися на коронавірус з будь-якими симптомами ГРВІ

Тестування буде добровільним. А учні та вчителі зможуть перевірятись принаймні раз на тиждень.

Тестування є правильною відповіддю для подолання важких місяців, допоки не вакцинують все населення,

– сказав Фассманн.

Батьки молодших школярів зможуть тестувати своїх дітей вдома, тоді як старших учнів перевірятимуть в школі. Для дітей до 14 років потрібна буде письмова згода батьків.

Як це працюватиме

Тестування буде безболісним: зразок братимуть із носової порожнини. Результат з'явиться на передній панелі протягом декількох хвилин. Якщо результат позитивний, про це слід повідомити медичні органи та провести ПЛР-тест.



Набір для тестування / Фото АРА



Тести для учнів / Фото АРА

Довідка. За один такий набір міністерство заплатило 2,7 євро.

Навчання у школах під час пандемії

Втім, поки незрозуміло, коли освітні заклади повернуться до звичного режиму в країні. Більшість шкіл перейшли на дистанційне навчання з 7 по 15 січня.