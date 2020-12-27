Шмигаль обіцяє, що Україні вистачить грошей на вакцину проти COVID-19: яку суму вже виділили
Україна матиме достатньо ресурсів, аби придбати необхідну кількість доз вакцин проти коронавірусу. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, майже 3 мільярди гривень уже заклали на ці потреби у державному бюджеті на 2021 рік.
Україна планує отримати більше ніж 8 мільйонів доз у 2021
Додатково створять спеціальний фонд, який акумулюватиме кошти на препарати, а також доплати медикам. Про це прем'єр-міністр України написав у фейсбуці.
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Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX,
– запевнив Шмигаль.
Кабмін виділив додаткові кошти на вакцинацію для МОЗ
Також прем'єр наголосив, що Кабмін додатково виділив ще 1,3 мільярда в українській валюті для Міністерства охорони здоров'я на вакцини. Це рішення перед тим погодили у бюджетному комітеті парламенту.
Питання вакцинації Україна активно обговорює з послами "Великої сімки" та Євросоюзу. Координують співпрацю і з іншими раїнами, зокрема, США, Великою Британією та Німеччиною.
Зазначимо, що раніше у МОЗ повідомили, що спочатку вакцина від коронавірусу з'явиться у державних медзакладах. Спочатку від COVID-19 щепитимуть групи ризику.
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