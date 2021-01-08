Шмигаль просить Єврокомісію допомогти Україні з вакциною
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав листа до Єврокомісії. Він попросив допомогти Україні з отриманням вакцини від COVID-19.
Таку інформацію підтвердила прессекретарка глави уряду Ольга Куришко. Про це повідомила "Європейська правда".
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Шмигаль попросив допомоги
За її словами, прем'єр-міністр дійсно звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом, щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації.
Мовиться про отримання Україною вакцини раніше березня, коли очікуються перші партії вакцин в рамках програми COVAX,
– зазначила Куришко.
Що відомо про лист
Інформацію про лист Шмигаля до Брюсселя розповсюдив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк.
Раніше 13 країн Європейського Союзу звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства, зокрема Україні, в отриманні вакцини від COVID-19.
Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
Вакцинація в Україні: коротко
- Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом.
- Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.
- За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.
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