Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав листа до Єврокомісії. Він попросив допомогти Україні з отриманням вакцини від COVID-19.

Таку інформацію підтвердила прессекретарка глави уряду Ольга Куришко. Про це повідомила "Європейська правда".

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Шмигаль попросив допомоги

За її словами, прем'єр-міністр дійсно звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом, щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації.

Мовиться про отримання Україною вакцини раніше березня, коли очікуються перші партії вакцин в рамках програми COVAX,

– зазначила Куришко.

Що відомо про лист

Інформацію про лист Шмигаля до Брюсселя розповсюдив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк.

PM of #Ukraine has written to the Commission to get help with #CovidVaccine: "The extremely high global demand & purchase conditions for the vaccines make our negotiating positions incomparable to EU’s" & note that Ukr won't get vaccine earlier than in March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 8, 2021

Раніше 13 країн Європейського Союзу звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства, зокрема Україні, в отриманні вакцини від COVID-19.

Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

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