Шмигаль розповів, коли вакциною Pfizer щеплюватимуть по всій Україні

Денис Шмигаль заявив, що щеплення вакциною Pfizer по всій Україні проводитимуть з 19 квітня. Однак у Київській області перші уколи від коронавірусу можна отримати вже 18 квітня.

Прем'єр-міністр зазначив, що цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім – рятувальники та прикордонники.

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Щеплення вакциною Pfizer розпочинається вже сьогодні в Київській області, а вже від завтра її використовуватимуть по всій Україні,

– повідомив глава уряду.

Він також наголосив, що паралельно вже триває щеплення вакциною CoronaVac, яка насамперед розподілена серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації ЗНО.

Сумісність COVID-паспортів з ЄС

За дорученням Дениса Шмигаля, віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою домовилася про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.

Глава уряду пояснив, що Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

Pfizer в Україні: що відомо

Перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз прибула до України 16 квітня. Цю партію поставили безкоштовно у межах ініціативи COVAX.

Ліки у регіони доставили в спеціальних боксах, які підтримують температуру до мінус 80 градусів протягом 30 діб.

Першими щеплення отримають пацієнти психоневрологічного інтернату в Бородянці Київської області.

Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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