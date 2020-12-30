Шмигаль розповів, кому найперше зроблять щеплення від COVID-19 вакциною Sinovac
Денис Шмигаль заявив, що вакцину від коронавірусу Sinovac доставлять в Україну впродовж 30 днів після її офіційної реєстрації. Найперше щеплення зроблять лікарям та людям, які перебувають у групі ризику.
Що сказав Шмигаль
Вакцинацію населенню проведуть безкоштовно. Про це прем'єр-міністр написав на у своєму телеграм-каналі.
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Україна у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз вакцини проти коронавірусу, окрім тих 8 мільйонів, що передбачені глобальною ініціативою COVAX,
– наголосив Шмигаль.
Він додав, що уряд та Офіс Президента продовжують активно вести перемовини з керівництвом інших держав та міжнародними фінансовими партнерами щодо закупівлі додаткових доз вакцини в найкоротші терміни.
Вакцина від Sinovac: що відомо
- Вакцина від Sinovac Biotech називається CoronaVac. Це інактивований препарат, який зберігається при температурі +2...+8 градусів.
- Це двокомпонентна вакцина, тож щеплення слід проводити двічі.
- У січні 2021 року компанія планує отримати дозвіл на застосування препарату в Китаї та інших країнах.
- У лютому препарат подадуть на прекваліфікацію до ВООЗ.
- Туреччина теж ухвалила рішення про закупівлю вакцини проти коронавірусу Sinovac. Країна уклала угода на постачання 50 мільйонів доз.
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