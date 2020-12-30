Денис Шмигаль заявив, що вакцину від коронавірусу Sinovac доставлять в Україну впродовж 30 днів після її офіційної реєстрації. Найперше щеплення зроблять лікарям та людям, які перебувають у групі ризику.

Що сказав Шмигаль

Вакцинацію населенню проведуть безкоштовно. Про це прем'єр-міністр написав на у своєму телеграм-каналі.

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Україна у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз вакцини проти коронавірусу, окрім тих 8 мільйонів, що передбачені глобальною ініціативою COVAX,

– наголосив Шмигаль.

Він додав, що уряд та Офіс Президента продовжують активно вести перемовини з керівництвом інших держав та міжнародними фінансовими партнерами щодо закупівлі додаткових доз вакцини в найкоротші терміни.

Вакцина від Sinovac: що відомо