Згідно з офіційним повідомленням, 50 жителів міста Турбів, що на Вінниччині, відвідали розважальний комплекс у місті Летичів (Хмельницька область). Серед них – 34 дитини віком від 2 до 7 років.

Увага Вчителька привезла хворого сина на COVID-тест у багажнику авто: навіщо вона так зробила

Вже після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння, зокрема:

сльозотеча;

кашель;

задуха різного ступеня важкості.

Всі вони отримали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Після цього 13 дітей відправили додому.

Однак ще 3 дітей госпіталізували до педіатричного відділення і відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Діти могли отруїтись випарами хлору

Спеціалісти назвали попередню причину отруєння – перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції (діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30).

Інформацію про випадок отруєння передали Хмельницькому центру контролю та профілактики хвороб та Держпродспоживслужбі у Вінницькій області. Вони організують подальше спільне розслідування.

У селі Мшана 5 січня 4 людини отруїлися чадним газом. Серед постраждалих були 2 дитини 2019 та 2021 років народження.

Інцидент трапився у приватному житловому будинку. Наразі діти перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео