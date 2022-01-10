Сходили в аквапарк і отруїлися хлором: на Хмельниччині постраждали 16 дітей
Джерело:Центр громадського здоров'я
На Хмельниччині 16 дітей постраждали від отруєння парами хлору. Напередодні вони відвідали аквапарк.
Згідно з офіційним повідомленням, 50 жителів міста Турбів, що на Вінниччині, відвідали розважальний комплекс у місті Летичів (Хмельницька область). Серед них – 34 дитини віком від 2 до 7 років.
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Вже після відвідування аквапарку у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння, зокрема:
- сльозотеча;
- кашель;
- задуха різного ступеня важкості.
Всі вони отримали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Після цього 13 дітей відправили додому.
Однак ще 3 дітей госпіталізували до педіатричного відділення і відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Діти могли отруїтись випарами хлору
Спеціалісти назвали попередню причину отруєння – перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції (діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30).
Інформацію про випадок отруєння передали Хмельницькому центру контролю та профілактики хвороб та Держпродспоживслужбі у Вінницькій області. Вони організують подальше спільне розслідування.
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- У селі Мшана 5 січня 4 людини отруїлися чадним газом. Серед постраждалих були 2 дитини 2019 та 2021 років народження.
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