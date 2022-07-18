Як шоколад впливає на мозок: нове дослідження

Зазвичай дієтологи не рекомендують вживати шоколад, оскільки в ньому може бути багато калорій, жиру та цукру. Але вони недооцінюють користь цього продукту.

Користь шоколаду

Раніше науковці виявили, що какао, основний інгредієнт шоколаду, отриманий із насіння рослини какао, має корисні властивості, які можуть бути корисними як для тіла, так і для розуму.

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Зокрема, чисте какао є дуже поживним і потужним джерелом антиоксидантів, речовин, які можуть запобігти або уповільнити пошкодження клітин, викликане вільними радикалами. Крім того, було виявлено, що какао допомагає регулювати артеріальний тиск і запобігає погіршенню когнітивних функцій.

Вільні радикали – це нестабільні та високоактивні молекули, які виробляє організмом під час реакції на зовнішні подразники, вони пов’язані зі старінням і хворобами.

Шкода шоколаду

Попри ці потенційно корисні властивості, не всі плитки шоколаду містять лише какао. До них також входить цукор, жири та інші інгредієнти, шкідливі для організму. Таким чином, найкориснішим типом шоколаду є чорний шоколад, який містить високий відсоток какао.

Нове дослідження

Науковці з Університету медичних наук Ісфахану, нещодавно провели дослідження на щурах, вони досліджували вплив різних доз темного шоколаду на синапси (місце контакту між нейронами) в певній області мозку, відомої як гіпокамп. Їхні висновки показують, що споживання чорного шоколаду може сприятливо впливати на мозок людей, які страждають від хронічного стресу.

Хоча стрес викликає мозкову дисфункцію, споживання чорного шоколаду позитивно впливає на роботу мозку. Поточне дослідження вивчало вплив різних дієтичних моделей на синаптичну потенцію та пластичність в області гіпокампа, а також на споживання їжі та масу тіла у щурів, які перебувають під хронічним стресом,

– зазначили науковці.

Загалом, експерименти, проведені цією командою дослідників, свідчать про те, що систематичне споживання темного шоколаду може усунути несприятливий вплив хронічного стресу. Це матиме сприятливий вплив як на пам’ять, так і на навчання.