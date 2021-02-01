В Шотландії оштрафували двох врятованих альпіністів за порушення карантину

У Шотландії двох альпіністів, врятованих на найвищій горі Бен-Невіс, оштрафували за порушення карантинних правил через пандемію коронавірусу.

Джерело: BBC

Як пише видання, альпіністи проїхали 161 кілометр від району Глазго, щоб добратися до Бен-Невіса.

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Однак чоловіки у суботу вдень потрапили в скрутне становище в яру. Так, їх довелося рятувати вертольотом берегової охорони і членам місцевої гірничо-рятувальної команди. Рятувальна операція тривала 90 хвилин.

Поліція Шотландії заявила, що чоловіки не травмувалися, але були оштрафовані за порушення карантину. Сума штрафу не повідомляється.

Додамо, що на всій материковій Шотландії разом із Західними островами діють найжорсткіші обмеження четвертого рівня. Люди можуть залишати будинок тільки з важливою метою.

Станом на 1 лютого у Шотландії з початку пандемії 180 533 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. За минулу добу кількість хворих у країні збільшилася на 848 нових випадків.



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