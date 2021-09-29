У Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили статистику про те, як часто зустрічались "побічки" після третього уколу Pfizer і Moderna. Зазначили, що локальні реакції зустрічалися частіше, ніж після другої дози, але вони були досить схожими.

Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Дослідження побічних ефектів

В дослідженні взяла участь 22 191 людина.

Учасники отримували бустерну дозу вакцини з 12 серпня до 19 вересня 2021 року.

З них 97,6% втретє щепилися вакциною того ж виробника, що і перші два рази.

В середньому третю дозу люди отримували через 182 дні після другої.

Довідка. У США третю дозу мРНК вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna почали вводити людям з ослабленим імунітетом з 12 серпня 2021 року.

За даними, зібраними за допомогою мобільного додатку, виявилося, що найчастішими побічними ефектами після бустерного щеплення були:

біль у місці уколу – 71%;

слабкість – 56%;

головний біль – 43%.

Також 28% учасників повідомляли, що наступного дня після щеплення не могли займатися звичними справами, адже погано себе почували. Ще 1,8% опитаних були змушені звернутися до лікаря, а 0,1% – лягли в лікарні.

Moderna та Pfizer: які результати

При цьому, у вакцинованих третьою дозою Moderna локальні побічні ефекти зустрічалися частіше, ніж після другої дози – 84,7% і 83,5%.

Схожі результати були в людей, вакцинованих Pfizer: після третьої дози частіше зустрічалися локальні побічні ефекти – 74,1% і 71,7%.

Загалом у відомстві прийшли до висновку, що побічні реакції були легкими та з ними можна було впоратися за кілька днів.

Третя доза вакцини проти COVID-19