У Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили статистику про те, як часто зустрічались "побічки" після третього уколу Pfizer і Moderna. Зазначили, що локальні реакції зустрічалися частіше, ніж після другої дози, але вони були досить схожими.
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Дослідження побічних ефектів
- В дослідженні взяла участь 22 191 людина.
- Учасники отримували бустерну дозу вакцини з 12 серпня до 19 вересня 2021 року.
- З них 97,6% втретє щепилися вакциною того ж виробника, що і перші два рази.
- В середньому третю дозу люди отримували через 182 дні після другої.
За даними, зібраними за допомогою мобільного додатку, виявилося, що найчастішими побічними ефектами після бустерного щеплення були:
- біль у місці уколу – 71%;
- слабкість – 56%;
- головний біль – 43%.
Також 28% учасників повідомляли, що наступного дня після щеплення не могли займатися звичними справами, адже погано себе почували. Ще 1,8% опитаних були змушені звернутися до лікаря, а 0,1% – лягли в лікарні.
Moderna та Pfizer: які результати
При цьому, у вакцинованих третьою дозою Moderna локальні побічні ефекти зустрічалися частіше, ніж після другої дози – 84,7% і 83,5%.
Схожі результати були в людей, вакцинованих Pfizer: після третьої дози частіше зустрічалися локальні побічні ефекти – 74,1% і 71,7%.
Загалом у відомстві прийшли до висновку, що побічні реакції були легкими та з ними можна було впоратися за кілька днів.
Третя доза вакцини проти COVID-19
- Голови ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус раніше несхвально висловлювався про вакцинацію населення третьою дозою.
- Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності також оприлюднив рекомендації для країн Європейського союзу, що масово щеплення так званою третьою або підсилюючою дозою вакцини проти COVID-19 робити не потрібно.
- Попри це, президент США Джо Байден 27 вересня втретє вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.