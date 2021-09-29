Схожі до другої: у CDC розповіли про побічні дії третьої дози COVID-вакцин

29 вересня 2021 , 15:49
Читать новость на русском

Джерело:

CDC

США нещодавно розпочали вакцинацію частини населення третьою (бустерною) дозою вакицни проти коронавірусу. Вже й оприлюднили перші результати щодо можливих побічних ефектів.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили статистику про те, як часто зустрічались "побічки" після третього уколу Pfizer і Moderna. Зазначили, що локальні реакції зустрічалися частіше, ніж після другої дози, але вони були досить схожими.

Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Дослідження побічних ефектів

  • В дослідженні взяла участь 22 191 людина.
  • Учасники отримували бустерну дозу вакцини з 12 серпня до 19 вересня 2021 року.
  • З них 97,6% втретє щепилися вакциною того ж виробника, що і перші два рази.
  • В середньому третю дозу люди отримували через 182 дні після другої.
Довідка. У США третю дозу мРНК вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna почали вводити людям з ослабленим імунітетом з 12 серпня 2021 року.

За даними, зібраними за допомогою мобільного додатку, виявилося, що найчастішими побічними ефектами після бустерного щеплення були:

  • біль у місці уколу – 71%;
  • слабкість – 56%;
  • головний біль – 43%.

Також 28% учасників повідомляли, що наступного дня після щеплення не могли займатися звичними справами, адже погано себе почували. Ще 1,8% опитаних були змушені звернутися до лікаря, а 0,1% – лягли в лікарні.

Moderna та Pfizer: які результати

При цьому, у вакцинованих третьою дозою Moderna локальні побічні ефекти зустрічалися частіше, ніж після другої дози – 84,7% і 83,5%.

Схожі результати були в людей, вакцинованих Pfizer: після третьої дози частіше зустрічалися локальні побічні ефекти – 74,1% і 71,7%.

Загалом у відомстві прийшли до висновку, що побічні реакції були легкими та з ними можна було впоратися за кілька днів.

Третя доза вакцини проти COVID-19

  • Голови ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус раніше несхвально висловлювався про вакцинацію населення третьою дозою.
  • Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності також оприлюднив рекомендації для країн Європейського союзу, що масово щеплення так званою третьою або підсилюючою дозою вакцини проти COVID-19 робити не потрібно.
  • Попри це, президент США Джо Байден 27 вересня втретє вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.

 

Автор: Аліна Оліховська