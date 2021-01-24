У Шрі-Ланці міністерка охорони здоров'я пропагувала шаманський сироп від COVID-19 і захворіла

Міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Павісра Ваньяраччі пропагувала рослинний сироп, який, нібито, забезпечує імунітет до коронавірусу, а згодом отримала позитивний результат на COVID-19.

Що відомо про "шаманський" сироп

Ці "ліки" виготовляє місцевий знахар. Він заявив, що рецепт зілля начебто побачив у пророчому видінні. До складу сиропу входять мед і мускатний горіх.

Як пише ВВС, згодом кваліфіковані лікарі спростували надзвичайні властивості сиропу, але до села, де живе знахар, вирушили тисячі людей, аби отримати шаманський сироп.

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Міністерка вважала, що сироп зупинить епідемію

Міністерка публічно вживала сироп і розповідала, що його вживання має зупинити поширення коронавірусу. Вона стала четвертим членом уряду Шрі-Ланки, хто захворів на коронавірус. Раніше ще один міністр, який вживав сироп, також отримав позитивний тест на COVID-19.

Після того, як Павісра Ваньяраччі отримала позитивний тест на коронавірус, її попросили піти на самоізоляцію. Також ізолюються і люди, з якими вона контактувала в останній час.

На Шрі-Ланці виявили понад 56 тисяч випадків захворювання на коронавірус. 276 людей померли. В останні місяці кількість хворих зростає.

До слова, Шрі-Ланка – не єдина країна, представники влади якої прихильні до "альтернативних" ліків проти коронавірусу.

Раніше президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна пропагував трав'яну суміш, яка, за його словами, може запобігти захворюванню на коронавірус.