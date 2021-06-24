У Москві й Санкт-Петербурзі другий день поспіль фіксують рекордну кількість померлих внаслідок коронавірусу. 24 червня там повідомили про 92 та 99 смертей відповідно.

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А за попередню добу, 23 червня, у Москві зафіксували 88 летальних випадків та ще 93 у Петербурзі.

Мер Москви Сергій Собянін розповів, що Москва перебуває майже на піку захворюваності.

В цілому в Росії впродовж минулої доби зареєстрували 568 смертей від коронавірусу та 20 182 нових випадків зараження – це максимальний показник від січня 2021 року.

Загалом від початку пандемії в країні зафіксували 5 388 695 хворих на коронавірус, 4 915 615 з яких вже одужали. Також в країні зареєстрували 131 463 смертей внаслідок хвороби.

До слова, нині в Росії інтенсивно поширюється штам коронавірусу з Індії Дельта. Він значно агресивніший та заразніший за попередні варіанти SARS-CoV-2.

Що відомо про штам Дельта

Джерело: The Lancet

Наразі штам Дельта зафіксували у 92 країнах світу. Він віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння".

Лікарі стверджують, що уражені штамом Дельта вдвічі частіше потрапляють до стаціонару, ніж інфіковані штамом Альфа (британським).

Основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він став агресивніший до молоді у віці від 12 до 20 років.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

23 червня цей штам зафіксували й в Україні. Дельту виявили у двох осіб – це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

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