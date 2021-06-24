Штам Дельта атакує Росію: у Москві та Петербурзі рекордна смертність

У Москві та Петербурзі другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. А по країні зафіксована рекордна кількість випадків зараження від січня 2021 року.
У Москві й Санкт-Петербурзі другий день поспіль фіксують рекордну кількість померлих внаслідок коронавірусу. 24 червня там повідомили про 92 та 99 смертей відповідно.
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А за попередню добу, 23 червня, у Москві зафіксували 88 летальних випадків та ще 93 у Петербурзі.
Мер Москви Сергій Собянін розповів, що Москва перебуває майже на піку захворюваності.
В цілому в Росії впродовж минулої доби зареєстрували 568 смертей від коронавірусу та 20 182 нових випадків зараження – це максимальний показник від січня 2021 року.
Загалом від початку пандемії в країні зафіксували 5 388 695 хворих на коронавірус, 4 915 615 з яких вже одужали. Також в країні зареєстрували 131 463 смертей внаслідок хвороби.
До слова, нині в Росії інтенсивно поширюється штам коронавірусу з Індії Дельта. Він значно агресивніший та заразніший за попередні варіанти SARS-CoV-2.
Що відомо про штам Дельта
Джерело: The Lancet
- Наразі штам Дельта зафіксували у 92 країнах світу. Він віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння".
- Лікарі стверджують, що уражені штамом Дельта вдвічі частіше потрапляють до стаціонару, ніж інфіковані штамом Альфа (британським).
- Основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він став агресивніший до молоді у віці від 12 до 20 років.
- У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.
- 23 червня цей штам зафіксували й в Україні. Дельту виявили у двох осіб – це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.