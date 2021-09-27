Швидкість Дельти зросла в рази

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що один інфікований варіантом коронавірусу Дельта може в середньому заразити 5 – 8 людей.

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Ігор Кузін – головний санлікар “Варто зауважити, що ми стикнулися з Дельта штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, Альфа-штам – поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення Дельти зросла в рази”.

Майже всі випадки коронавірусу в Україні – штам Дельта

Ігор Кузін також розповів, що у МОЗ відстежують циркуляцію штаму. Зокрема беруть до уваги інформацію з кожної області.

Ми бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються – це Дельта,

– додав Кузін.

Симптоми Дельти відрізняються

Головний санлікар також пояснив, що клінічний перебіг Дельти є дещо іншим, ніж початкові симптоми коронавірусу.

Однак, у МОЗ все ще чекають на офіційну позицію ВООЗ, щодо симптоматики Дельти, а тоді зроблять офіційне, повне роз'яснення.

Наразі ж варто зважати на дані з інших країн, де Дельта теж домінуючий варіант. Зокрема, серед нетипових симптомів там відзначали проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Ігор Кузін – головний санлікар “Ми бачимо з офіційної інформації від інших країн, які вже зіштовхнулися з хвилею "Дельти" – вони реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів. Тобто не у 100% випадків дельта-варіанту є кишкові розлади тощо – це 5 – 7% від загальної кількості.”

Санлікар наголосив, що зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і дельта-штаму зокрема починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція:

нежить,

слабкість,

підвищення температури тіла.

У МОЗ вкотре нагадали, що у вакцинованих людей у разі інфікування захворювання протікає простіше і без типових симптомів.

До слова, у МОЗ також змінили прогноз піку захворюваності, тепер його чекають у листопаді. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

Статистика COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку пандемії офіційно зареєстрували 2 395 404 випадки коронавірусного захворювання.

Жертвами коронавірусу стали 55 720 мешканців країни.

На вихідних захворюваність традиційно знизилась. Так, від учора зареєстрували 3007 випадків інфікування коронавірусом.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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