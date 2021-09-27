Швидкість Дельти зросла в рази
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що один інфікований варіантом коронавірусу Дельта може в середньому заразити 5 – 8 людей.
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Ігор Кузін – головний санлікар
“Варто зауважити, що ми стикнулися з Дельта штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, Альфа-штам – поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення Дельти зросла в рази”.
Майже всі випадки коронавірусу в Україні – штам Дельта
Ігор Кузін також розповів, що у МОЗ відстежують циркуляцію штаму. Зокрема беруть до уваги інформацію з кожної області.
Ми бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються – це Дельта,
– додав Кузін.
Симптоми Дельти відрізняються
Головний санлікар також пояснив, що клінічний перебіг Дельти є дещо іншим, ніж початкові симптоми коронавірусу.
Однак, у МОЗ все ще чекають на офіційну позицію ВООЗ, щодо симптоматики Дельти, а тоді зроблять офіційне, повне роз'яснення.
Наразі ж варто зважати на дані з інших країн, де Дельта теж домінуючий варіант. Зокрема, серед нетипових симптомів там відзначали проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Ігор Кузін – головний санлікар
“Ми бачимо з офіційної інформації від інших країн, які вже зіштовхнулися з хвилею "Дельти" – вони реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів. Тобто не у 100% випадків дельта-варіанту є кишкові розлади тощо – це 5 – 7% від загальної кількості.”
Санлікар наголосив, що зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і дельта-штаму зокрема починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція:
- нежить,
- слабкість,
- підвищення температури тіла.
У МОЗ вкотре нагадали, що у вакцинованих людей у разі інфікування захворювання протікає простіше і без типових симптомів.
До слова, у МОЗ також змінили прогноз піку захворюваності, тепер його чекають у листопаді. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.
Статистика COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
- Від початку пандемії офіційно зареєстрували 2 395 404 випадки коронавірусного захворювання.
- Жертвами коронавірусу стали 55 720 мешканців країни.
- На вихідних захворюваність традиційно знизилась. Так, від учора зареєстрували 3007 випадків інфікування коронавірусом.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу