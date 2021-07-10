Рекорди за смертністю утримують Москва і Санкт-Петербург. Також вони перші у країні за кількістю нових інфікувань.

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За 9 липня в Росії виявили понад 25,5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Наразі на небезпечну недугу хворіє понад 426 тисяч росіян.

Низький темп імунізації в Росії

Сприяє швидкому поширенню коронавірусу і квола кампанія вакцинації в Росії. Від серпня 2020 року, коли російська влада видала терміновий дозвіл на використання вакцини "Супутник V", щепилися лише 20% росіян.

Низькі темпи імунізації можна пояснити недовірою громадян до розробок російських вчених, а також – корумпованістю в Роспотребнадзорі, який видає ліцензії на застосування медпрепаратів.

Відзначимо! Росія – п'ята у світі за кількістю людей, які перехворіли COVID-19. Від початку пандемії на коронавірус захворіли майже 6 мільйонів росіян.

Коронавірус у світі: останні цифри

Загалом у світі від початку пандемії COVID-19 виявили у 186 мільйонів людей. Померло від коронавірусу 4 мільйони громадян. Одужати змогли 170 мільйонів хворих. У переліку країн, де найбільше осіб інфікувалось є:

США – перші за відповідним показником. Там від початку пандемії перехворіли 34 мільйони громадян.

– перші за відповідним показником. Там від початку пандемії перехворіли 34 мільйони громадян. друга – Індія з понад 30 мільйонами хворих;

з понад 30 мільйонами хворих; третя – Бразилія, де виявили 19 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Що відомо про штам Дельта

Відповідний штам зафіксували вже у понад 100 країнах світу.

Оскільки Дельта є заразнішим за інші штами коронавірусу. Його внесли до списку таких, які викликають "особливе занепокоєння".

Через поширення нового штаму, Україна з 5 липня оновила правила в'їзду на територію держави.



Штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу