Штам Дельта став більш пристосованим і витіснив майже усі інші варіанти COVID-19, – ВООЗ
Джерело:MedicalXpress
У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.
На думку експертів організації, інші штами коронавірусу "не приживаються".
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Марія Ван Керхове – керівниця ВООЗ з COVID-19
"Нині в обігу перебуває менш ніж 1% кожного варіанта з Альфа, Бета і Гамма. Насправді це переважно Дельта по всьому світу"
Вона додала, що Дельта "стала більш пристосованою, вона краще передається і перевершує конкурентів, вона замінює інші циркулюючі віруси".Довідка. У ВООЗ повідомили, що Дельта-штам виявили у більш ніж 185 країнах.
Інші штами
Крім чотирьох варіантів, які викликають занепокоєння, є ще 5 варіантів, які становлять інтерес. Однак Ван Керхове сказала, що 3 з них – Ета, Йота і Каппа – зараз переводять в групу штамів, які "перебувають під наглядом".
Це дійсно пов'язано зі змінами в обігу і тим, що ці варіанти просто програють штамам, що викликають занепокоєння. Вони просто не приживаються,
– сказала вона.
Що відомо про штам Дельта: коротко
- Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.
- У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.
- За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.
- Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.