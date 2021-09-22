Штам Дельта став більш пристосованим і витіснив майже усі інші варіанти COVID-19, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.

На думку експертів організації, інші штами коронавірусу "не приживаються".

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Марія Ван Керхове – керівниця ВООЗ з COVID-19 "Нині в обігу перебуває менш ніж 1% кожного варіанта з Альфа, Бета і Гамма. Насправді це переважно Дельта по всьому світу"

Вона додала, що Дельта "стала більш пристосованою, вона краще передається і перевершує конкурентів, вона замінює інші циркулюючі віруси".

Інші штами

У ВООЗ повідомили, що Дельта-штам виявили у більш ніж 185 країнах.

Крім чотирьох варіантів, які викликають занепокоєння, є ще 5 варіантів, які становлять інтерес. Однак Ван Керхове сказала, що 3 з них – Ета, Йота і Каппа – зараз переводять в групу штамів, які "перебувають під наглядом".

Це дійсно пов'язано зі змінами в обігу і тим, що ці варіанти просто програють штамам, що викликають занепокоєння. Вони просто не приживаються,

– сказала вона.

Що відомо про штам Дельта: коротко

Це варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року в Індії.

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу