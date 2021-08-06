Штам Дельта добрався до Дніпропетровщини: зафіксували у 2 районах

У Дніпропетровській області зафіксували перші 3 випадки інфікуванням штамом коронавірусу Дельта. Всі вони виявлені в Солом'янському районі та Нікополі. Про це повідомили в обласному Лабораторному центрі 6 серпня.

Також там зазначили, що в Україні поступово погіршується ситуація із захворюваністю. Зокрема, кількість інфікувань збільшується й на території області.

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Штам циркулює на території області

Сплеск захворюваності на Дніпропетровщині фіксують протягом 3 останніх тижнів. Це пов'язують із циркуляцією на території області COVID-19 штаму Дельта.

Про це розповіла на пресконференції завідувачка відділу епідеміологічних досліджень Лабораторного центру Дніпропетровщини Олена Кузьменко. За її словами, таку циркуляцію підтверджують лабораторні дослідження.

На відміну від інших штамів, Delta характеризується більшою контагіозністю до госпіталізації й реанімації, найчастіше хворіють люди молодого віку,

– додала Кузьменко.

Скільки випадків штаму Дельта в Україні

Станом на 5 серпня в Україні зафіксували 147 випадків інфікування Дельтою.

Найбільше хворих на Тернопільщині – 52 людини.

Переважно на штам Дельта в Україні хворіють люди від 30 до 50 років.

Проте найстаршому з інфікованих 82 роки, а наймолодшому – 11.

Більшість хворих напередодні приїхали з-за кордону.

А саме з Росії, Великої Британії, Польщі, Туреччини чи Кіпру.



Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу