Частка інфікувань Дельта в обох країнах перевищує 50%

Результати дослідження Інституту вірусології імені Роберта Коха вказують, у Німеччині частка Дельти від кінця червня становить 59%. Раніше панівними в регіоні був штам "Альфа", однак наразі на нього припадає лише третина випадків.

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Центр з контролю та профілактики захворювань повідомив, що у США частка штаму Дельта становить 51,7%.

Захворюваність на коронавірус в цих країнах:

Джерело: РНБО

Статистика COVID-19 в США: станом на 8 липня в США офіційно повідомили про майже 34 мільйони інфікованих коронавірусом, жертвами недуги стали понад 606 тисяч пацієнтів.

Статистика COVID-19 в Німеччині: наразі в країні виявили понад 3 мільйони хворих на COVID-19, від ускладнень хвороби померли понад 91 тисяча людей.

Що треба знати про мутацію Дельта

Наразі у світі циркулює новий небезпечний штам ковіду Дельта. Вперше його зафіксували в Індії, але зараз про випадки інфікування ним повідомляють у понад ста країнах.

У зв'язку з поширенням штаму Дельта ВООЗ видала рекомендації щодо того, як ним не заразитися. Щоправда, ті ж самі, що й раніше, зокрема, маски та соціальна дистанція.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу