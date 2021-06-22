Штам "Дельта" забере життя найбільш вразливих: заява ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу "Дельта" – найшвидший і найбільш пристосований штам, який "забере життя найуразливіших груп населення".

Штам "Дельта" – найсмертоносніша версія вірусу

Тож, ВООЗ закликає багаті країни ділитися вакцинами, а людей – швидше вакцинуватися. Зокрема, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я доктор Майк Райан наголосив у необхідності захисту найбільш вразливих груп.

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Ми повинні захистити найбільш вразливих людей, які серйозно захворіють, будуть госпіталізовані і можливо помруть у випадку інфікування індійським штамом вірусу,

– зазначив доктор Майк Райан.

Небезпека сплеску індійського штаму висока

Штам "Дельта" стає домінантним у всьому світі. Ще в минулому місяці організація заявляла, що цей штам викликає занепокоєння.

Дослідження показують, що "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Наразі цей варіант поширився на 92 країни.

Експерти вважають, що оскільки варіант більш "швидкий і пристосований", він буде "знаходити" найбільш незахищених людей краще, ніж попередні штами.

Темпи вакцинації – моральна катастрофа

Генеральний директор ВООЗ вважає, що недостатня кількість вакцин у бідних країнах – це моральна катастрофа глобального масштабу.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі Президента повідомили, що Україна може обмежити в'їзд та виїзд до тих країн, де вирує штам COVID-19 Delta.

За даними НАН, цей штам коронавірусу:

в 1,6 раза заразніший, ніж штам Alfa,

у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації,

у 1,45 раза збільшується ризик реанімації при інфікуванні.