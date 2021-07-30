Про це йдеться у внутрішній презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США. Доктор Рошель П. Валенські, директор агентства, вже визнала, що вакциновані люди з варіантом Дельта переносять у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть поширювати його, хоча й рідше.

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Заразніший за вітрянку

Вона додала, що він передається так легко, як кір та вітрянка "це один із найзаразніших вірусів серед відомих". Раніше заразність штаму Delta порівнювали із застудою, яка передається від однієї людини в середньому двом іншим, то нині вчені кажуть, що новий штам коронавірусу є заразнішим за вітрянку, яка передається від однієї людини до 8 або 9.

Доктор Валенські назвала передачу від вакцинованих людей рідкісним явищем, але інші вчені припустили, що це може бути більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.

Невтішні прогнози

Внутрішній документ дає ширший і похмуріший погляд на цей штам. Найближчий наступний крок для агентства – "визнати, що війна змінилася".

Відповідно до одного з нещодавніх досліджень, кількість вірусу у людини, інфікованої штамом Дельта, в тисячу разів більша, ніж у людей, інфікованих початковою версією вірусу.

У документі C.D.C. зазначається, що при зараженні варіантом Delta кількість вірусу у дихальних шляхах в 10 разів вища, ніж у людей, інфікованих варіантом Alpha, який також дуже заразний.

Рекомендації

Висновки припускають, що людям зі слабкою імунною системою слід носити маски навіть у місцях, де немає високої ймовірності передачі вірусу. Те ж саме слід робити вакцинованим людям, які контактують із маленькими дітьми, літніми людьми або іншими вразливими людьми. Вакцини ж запобігають серйозним захворюванням, госпіталізації і смерті від COVID.