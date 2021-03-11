Вчені з Ексетерського університету заявили, що "британський" штам коронавірусу на 64% смертоносніший у порівнянні з іншими штамами. Хоч в січні британська влада повідомляла, що цей варіант SARS-CoV-2 може бути на 40% смертельнішим.

Вчені порівняли дані приблизно 55 тисяч пар пацієнтів, яким діагностували коронавірус між жовтнем 2020 року і січнем 2021 року. До теми "Британський" штам агресивніше передається, – лікар-імунолог про мутації коронавірусу За кожним пацієнтом фахівці спостерігали впродовж 28 днів. Виявилося, що ймовірність померти внаслідок інфікування "британським" штамом на 64% вище. Висока летальність нового варіанту вірусу та швидке його поширення становлять серйозну проблему для систем охорони здоров'я. Що потрібно знати про "британський" штам коронавірусу На початку грудня 2020 року у Британії виявили новий штам COVID-19 – N501Y. Але насправді перші зразки були відібрані ще у вересні.

До середини грудня 2020 року штам почав добре поширюватись. Його зфікусували в ряді країн Європи та в США.

Більшість виробників вакцин заявили, що їхні препарати ефективні проти "британського" штаму.

"Британський" штам зафіксували й в Україні. А саме на Івано-Франківщині.