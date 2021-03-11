Штам коронавірусу з Британії на 64% смертельніший за інші

09:47

Вчені з Ексетерського університету заявили, що "британський" штам коронавірусу на 64% смертоносніший у порівнянні з іншими штамами. Хоч в січні британська влада повідомляла, що цей варіант SARS-CoV-2 може бути на 40% смертельнішим.