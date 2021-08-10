Штам коронавірусу Дельта на Чернігівщині: виявили 10 інфікованих

В Чернігівській області виявили 10 випадків штаму коронавірусу Дельта. Інформації про пацієнтів поки що немає.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус зауважив, що коронавірус "ближче, ніж здається" й дуже підступний. І не можна вважати, що COVID-19 залишився в минулому.

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Є підтверджена інформація від референс-лабораторії Києва щодо виявлених 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 Дельта в Чернігівській області. План дій обговорено та відпрацьовано під час обласної комісії ТЕБ та НС. Наразі ситуація під контролем. Однак, це чергове нагадування про те, що розслаблятися зарано. Дуже зарано,

– повідомив він.

Чаус закликав мешканців регіону до дотримання соціальної дистанції, маскового режиму та здорового глузду. Він наголосив, що вакцинація доступна абсолютно для кожного. В області працює 152 пункти щеплення та 17 центрів масової вакцинації.

Чому штам коронавірусу Дельта небезпечний

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.

Як можна вакцинуватися?

Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду.

Дізнатися адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу