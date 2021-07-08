Штам коронавірусу Дельта може знизити природний імунітет на 60%

Штам коронавірусу Дельта поступово стає домінантним. Нещодавно вчені виявили, що він може знижувати природний імунітет організму після перенесеної хвороби на 60%.

Так, індійський варіант відрізняється від інших штамів високим рівнем інфікування та може знижувати захист від попередніх інфекцій до 60%. Про це свідчать результати дослідження, які провели INSACOG, імперський коледж Лондона та Копенгагенський університет у Делі.

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Спеціалісти проаналізували дані населення з індійського міста Делі, у яких були антитіла від COVID-19 під час четвертої хвилі коронавірусу.

Під час дослідження вкотре підтвердилось, що штам "Дельта" стійкіший та заразніший за інші варіанти коронавірусу. За 2 тижні поширення мутації призвело до зростання захворюваності у місті у 10 разів – з приблизно 2 500 до 25 тисяч щоденних випадків впродовж двох тижнів.

Але вчені виявили ще один негативний наслідок – зниження імунітету

Під час модельних досліджень виявилось, що штам коронавірусу Дельта здатний частково ухилятися від імунітету, обумовленого попередньою інфекцією. Попереднє інфікування в деяких випадках забезпечувало лише 50% захисту від зараження цим варіантом.

Штам Дельта здатний створювати дуже швидкозростаючі спалахи з проривом у вакцинації. Ми хотіли б ще раз підкреслити, що попередні інфекції, висока серопозитивність і низьке охоплення вакцинацією є недостатніми перешкодами для його поширення, як це було помічено в Делі, і для його стримування в усьому світі будуть потрібні рішучі відповідні заходи громадської охорони здоров’я,

– йдеться в повідомленні науковців.

Штам коронавірусу Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 104 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу