Штам коронавірусу Дельта не такий небезпечний для дітей, як вважалось

Після появи нових варіантів коронавірусу і зміни його властивостей у лікарів і вчених з'явилися побоювання, що вони можуть бути небезпечнішими для дітей. Нове дослідження з Великої Британії ще не пройшло рецензування, проте його результати дуже обнадійливі.

Вчені з Королівського коледжу Лондона порівняли симптоми, їхню тривалість, ускладнення й інші показники у двох груп дітей від 12 до 17 років: інфікованих альфа-варіантом ("британським") і дельта ("індійським").

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Дослідження перебігу коронавірусу у дітей

В першу групу включили дані 276 дітей, у яких підтвердився COVID-19 в кінці минулого року, коли на території Великої Британії домінував альфа-варіант. Ще 227 дітей були інфіковані навесні-влітку 2021 року, коли альфу витіснив дельта-варіант.

Штам Дельта та Альфа однаково небезпечні для дітей

За оцінками вчених, клінічна картина захворювання була подібною в обох групах дітей. Незалежно від варіанту коронавірусу більшість пацієнтів одужували в середньому протягом 5 днів, причому старші діти зазвичай хворіли на день – два довше за молодших. Тільки 5 дітей молодшого та 22 дітей старшого віку відчували симптоми понад 28 днів.

Симптоми та госпіталізація

Симптоми COVID-19 були схожими незалежно від варіанту вірусу:

головний біль,

слабкість,

підвищення температури,

втрата нюху або смаку,

біль у горлі,

кашель,

нежить.

Вчені виявили, що при зараженні дельта-варіантом частіше зустрічалися такі симптоми, як лихоманка, запаморочення, озноб, запалення очей.

До лікарні потрапили близько 2,2% дітей молодшого віку і 1,9% пацієнтів старшого віку, заражених альфа-варіантом. Серед інфікованих дельтою лікування в стаціонарі потрібно 3,5% дітей молодшого віку і 1,7% – старшого.

Нещодавно в американському журналі акушерства та гінекології з'явилося дослідження медиків, у якому мовиться про підвищену небезпеку штаму коронавірусу Дельта для невакцинованих вагітних жінок.