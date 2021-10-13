Штам коронавірусу Дельта не такий небезпечний для дітей, як вважалось
Джерело:medRxiv
Після появи нових варіантів коронавірусу і зміни його властивостей у лікарів і вчених з'явилися побоювання, що вони можуть бути небезпечнішими для дітей. Нове дослідження з Великої Британії ще не пройшло рецензування, проте його результати дуже обнадійливі.
Вчені з Королівського коледжу Лондона порівняли симптоми, їхню тривалість, ускладнення й інші показники у двох груп дітей від 12 до 17 років: інфікованих альфа-варіантом ("британським") і дельта ("індійським").
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Дослідження перебігу коронавірусу у дітей
В першу групу включили дані 276 дітей, у яких підтвердився COVID-19 в кінці минулого року, коли на території Великої Британії домінував альфа-варіант. Ще 227 дітей були інфіковані навесні-влітку 2021 року, коли альфу витіснив дельта-варіант.
Штам Дельта та Альфа однаково небезпечні для дітей
За оцінками вчених, клінічна картина захворювання була подібною в обох групах дітей. Незалежно від варіанту коронавірусу більшість пацієнтів одужували в середньому протягом 5 днів, причому старші діти зазвичай хворіли на день – два довше за молодших. Тільки 5 дітей молодшого та 22 дітей старшого віку відчували симптоми понад 28 днів.
Симптоми та госпіталізація
Симптоми COVID-19 були схожими незалежно від варіанту вірусу:
- головний біль,
- слабкість,
- підвищення температури,
- втрата нюху або смаку,
- біль у горлі,
- кашель,
- нежить.
Вчені виявили, що при зараженні дельта-варіантом частіше зустрічалися такі симптоми, як лихоманка, запаморочення, озноб, запалення очей.
До лікарні потрапили близько 2,2% дітей молодшого віку і 1,9% пацієнтів старшого віку, заражених альфа-варіантом. Серед інфікованих дельтою лікування в стаціонарі потрібно 3,5% дітей молодшого віку і 1,7% – старшого.
Нещодавно в американському журналі акушерства та гінекології з'явилося дослідження медиків, у якому мовиться про підвищену небезпеку штаму коронавірусу Дельта для невакцинованих вагітних жінок.