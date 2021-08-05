Варіант коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, у жінки виявили під час дослідження зразків у київському Інституті молекулярної біології Національної академії наук. Їм надсилають зразки хворих на коронавірус, аби відстежувати появу штаму "Дельта" на території області.
До теми Симптоми відрізняються: МОЗ надало нові дані про штам коронавірусу Дельта
Результат дослідження отримали 4 серпня.
Завідувач відділення Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза зауважив, що поки що невідомо, де жінка підхопила недугу. Але є ймовірність, що вона інфікувалась на території області.
Що відомо про стан пацієнтки
Перебіг коронавірусу у хворої був легким і вона лікувалася вдома. Нині жінка вже одужала.
Нові дані про штам коронавірусу Дельта:
Джерело: МОЗ
- У Великій Британії більш ніж 90% активних COVID-пацієнтів інфіковані штамом коронавірусу Дельта.
- Симптоми інфікованих штамом Дельта від симптомів інших хворих відрізняються. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.
- Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу