Варіант коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, у жінки виявили під час дослідження зразків у київському Інституті молекулярної біології Національної академії наук. Їм надсилають зразки хворих на коронавірус, аби відстежувати появу штаму "Дельта" на території області.

До теми Симптоми відрізняються: МОЗ надало нові дані про штам коронавірусу Дельта

Результат дослідження отримали 4 серпня.

Завідувач відділення Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза зауважив, що поки що невідомо, де жінка підхопила недугу. Але є ймовірність, що вона інфікувалась на території області.

Що відомо про стан пацієнтки

Перебіг коронавірусу у хворої був легким і вона лікувалася вдома. Нині жінка вже одужала.

Нові дані про штам коронавірусу Дельта:

Джерело: МОЗ

У Великій Британії більш ніж 90% активних COVID-пацієнтів інфіковані штамом коронавірусу Дельта.

Симптоми інфікованих штамом Дельта від симптомів інших хворих відрізняються. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу