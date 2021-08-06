Найбільше інфікованих цим варіантом виявили у колишньому Городенківському районі. Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Дмитренко.

До теми Симптоми відрізняються: МОЗ надало нові дані про штам коронавірусу Дельта

Де на Прикарпатті зафіксували Дельта-штам:

У колишньому Городенківському районі – 5 випадків інфікування,

в Івано-Франківську – 3,

у Долині – 1,

у Коломиї – 1.

Але Дмитренко не надав даних про те, де ці люди могли підхопити хворобу. Також нічого не відомо про стан пацієнтів.

На цей момент — це зашифрована інформація. Тільки починаємо її опрацьовувати. Мусимо вивчити документацію. І лише після з’ясування усієї інформації зможемо розповісти більш докладно,

– розповів Ігор Дмитренко.

Штам коронавірусу Дельта в Україні: що відомо

Офіційно в Україні виявили майже 150 випадків зараження штамом коронавірусу Дельта.

52 з них у Тернополі. Серед хворих є чоловік віком 82 роки, а також 11-річна дитина.

За словами головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна, найшвидше варіант Дельта поширюється у Тернопільській, Одеській областях, Києві та в Чернівцях.

Штам вже давно перебуває на території країни та поширюється.

Епідеміологи зауважили, що лише невелика кількість хворих перебуває у лікарні. Більшість лікуються амбулаторно.

Від Дельта-штаму або його ускладнень можна захиститися лише вакцинацією. Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду. Дізнатися адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу