Штам коронавірусу Дельта шириться Україною: в Івано-Франківській області вже 10 хворих
Джерело:"Суспільне"
У Івано-Франківській області виявили вже 10 пацієнтів з коронавірусом, інфікованих штамом Дельта. Декілька з них зареєстрували у самому обласному центрі.
Найбільше інфікованих цим варіантом виявили у колишньому Городенківському районі. Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Дмитренко.
До теми Симптоми відрізняються: МОЗ надало нові дані про штам коронавірусу Дельта
Де на Прикарпатті зафіксували Дельта-штам:
- У колишньому Городенківському районі – 5 випадків інфікування,
- в Івано-Франківську – 3,
- у Долині – 1,
- у Коломиї – 1.
Але Дмитренко не надав даних про те, де ці люди могли підхопити хворобу. Також нічого не відомо про стан пацієнтів.
На цей момент — це зашифрована інформація. Тільки починаємо її опрацьовувати. Мусимо вивчити документацію. І лише після з’ясування усієї інформації зможемо розповісти більш докладно,
– розповів Ігор Дмитренко.
Штам коронавірусу Дельта в Україні: що відомо
- Офіційно в Україні виявили майже 150 випадків зараження штамом коронавірусу Дельта.
- 52 з них у Тернополі. Серед хворих є чоловік віком 82 роки, а також 11-річна дитина.
- За словами головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна, найшвидше варіант Дельта поширюється у Тернопільській, Одеській областях, Києві та в Чернівцях.
- Штам вже давно перебуває на території країни та поширюється.
- Епідеміологи зауважили, що лише невелика кількість хворих перебуває у лікарні. Більшість лікуються амбулаторно.
Від Дельта-штаму або його ускладнень можна захиститися лише вакцинацією. Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду.
Дізнатися адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу