Штам коронавірусу Дельта становитиме близько 90% від усіх випадків в Європі до кінця літа

Європейський центр профілактики та контролю захворюваності (ECDC) передбачає, що до кінця серпня варіант Дельта становитиме 90% від усіх нових випадків зараження коронавірусом в Європі.

В ECDC зазначили, що цей варіант поширюється швидше, ніж інші варіанти коронавірусу. А попередні дані показують на те, що він може інфікувати людей, які отримали лише одну дозу двовалентної COVID-вакцини.

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У Центрі повідомили, що Дельта-варіант, швидше за все, широко циркулюватиме впродовж літа. А особливо серед молодих людей, які не потрапляють в групи вакцинації у багатьох країнах.

У відомстві підкреслили, що наявні нині вакцини проти коронавірусу забезпечують високий захист проти варіанту Дельта та його наслідків. І вкрай важливо, щоб друга доза препарату вводилася в мінімально дозволений інтервал від першої дози, щоб пришвидшити швидкість захисту вразливих осіб.

В ECDC підрахували, що близько 30% людей старше ніж 80 років і близько 40% людей старше ніж 60 років ще не вакциновані в ЄС.

Штам Дельта: що відомо

Джерело: МОЗ України

Загалом цей штам коронавірусу виявили вже в більш ніж 90 країнах світу. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Результати аналізу вчених з Оксфордського університету свідчать, що вакцини Pfizer і AstraZeneca, забезпечують більш ніж 90% захисту від госпіталізації внаслідок зараження Дельта-варіантом.

Станом на 23 червня в Україні зареєстрували 2 випадки зараження коронавірусом, викликані новим штамом Дельта.

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