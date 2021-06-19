Штам коронавірусу Delta стає домінантним варіантом у світі, – ВООЗ

Штам коронавірусу Delta, вперше виявлений в Індії, стає домінантним варіантом по всьому світі. Він передається з шаленою швидкістю.

Штам з Індії передається від людини до людини "з підвищеною швидкістю". Про це під час брифінгу розповіла головна співробітниця Всесвітньої організації здоров'я Сум'я Свамінатан.

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Свамінатан пояснила, що штам Delta може стати домінантним через те, що значно швидше передається, ніж інші варіанти.

Цей варіант стає домінантним по всьому світу у зв'язку з тим, що значно легше передається від людини до людини,

– заявила співробітниці ВООЗ.

Так, дослідження показують, що Delta приблизно на 60% заразніший, ніж варіант Alfa, вперше виявлений у Великій Британії. Це при тому, що британський штам був значно заразніший, ніж штам коронавірусу з Уханю.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що індійський штам почав мутувати. Зокрема повідомлялось про новий варіант Depla plus.

До слова, на початку червня ВООЗ почала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.

Нові назви варіантів COVID-19

Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:

B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,

B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,

P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,

B16172 (виявлений в Індії) – Delta.

Варіанти, до яких підвищена увага:

B1427/B1429 (виявлений у США) – Epsilon,

P2 (інший штам, виявлений у Бразилії) – Zeta,

B1525 (ще один, виявлений у Британії) – Eta,

P3 (виявлений на Філіппінах) – Theta,

B1526 (ще один, зафіксований у США) – Iota,

B16171 (ще один, вперше зафіксований в Індії) – Kappa.