Штам коронавірусу Дельта вдвічі заразніший за початковий, – ВООЗ

Варіант коронавірусу Дельта може стати домінантним у світі. Він передається з шаленою швидкістю.

Штам коронавірусу Дельта удвічі заразніший, ніж початковий штам вірусу з китайського Уханю. Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан.

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Вона підкреслила, що більшість вакцин проти коронавірусу дієві проти нового варіанту.

Добрі новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються у світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання,

– заявила Свамінатан.

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До слова, результати аналізу вчених з Оксфордського університету свідчать , що вакцини Pfizer і AstraZeneca, забезпечують більш ніж 90% захисту від госпіталізації внаслідок зараження Дельта-варіантом.

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 92 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.