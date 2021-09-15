При цьому захворюваність на коронавірус дещо нижча, ніж минулого тижня. Смертність також дещо сповільнилась.

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Так, за останній тиждень (6 – 12 вересня) у світі зареєстрували 3 931 221 випадок зараження COVID-19.

У всіх регіонах зареєстровано зниження числа нових випадків захворювання порівняно з попереднім тижнем. Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі за останній тиждень, також зменшилася в порівнянні з попереднім тижнем і склало 62 546,
– йдеться у повідомленні ВООЗ.

Поширення штамів коронавірусу у світі

  • Штам коронавірусу Дельта виявили у 180 країнах світу,
  • Штам коронавірусу Альфа – у 193 країнах і територіях, "
  • Штам Бета – у 142,
  • Штам Гамма – у 96.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини. Чим більше копій вірусу створюється, тим більше мутацій виникає. Їхня основна мета – виживання.

Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта інфографіка
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу