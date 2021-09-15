Варіант SARS-CoV-2 Дельта, який вперше зафікували в Індії, зареєстрували вже у 180 країнах світу. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

При цьому захворюваність на коронавірус дещо нижча, ніж минулого тижня. Смертність також дещо сповільнилась.

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Так, за останній тиждень (6 – 12 вересня) у світі зареєстрували 3 931 221 випадок зараження COVID-19.

У всіх регіонах зареєстровано зниження числа нових випадків захворювання порівняно з попереднім тижнем. Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі за останній тиждень, також зменшилася в порівнянні з попереднім тижнем і склало 62 546,

– йдеться у повідомленні ВООЗ.

Поширення штамів коронавірусу у світі

Штам коронавірусу Дельта виявили у 180 країнах світу,

Штам коронавірусу Альфа – у 193 країнах і територіях, "

Штам Бета – у 142,

Штам Гамма – у 96.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини. Чим більше копій вірусу створюється, тим більше мутацій виникає. Їхня основна мета – виживання.

Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу