Дельта-варіант коронавірусу вже зафіксували у 98 країнах світу. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

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За його словами, штам коронавірусу Дельта небезпечний, продовжує розвиватися, видозмінюватися. Тому це вимагає постійної оцінки й "ретельного коригування заходів громадської охорони здоров'я".

Тедрос Аданом Гебреїсус “Штам Дельта"був виявлений як мінімум в 98 країнах й швидко поширюється”.

Що варто знати про штам Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 98 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу