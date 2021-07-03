Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу
3 липня 2021 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:ООН
Новий штам коронавірусу Дельта продовжує поширюватися світом. Кількість країн, в яких зафіксували цей варіант, становить близько сотні.
Дельта-варіант коронавірусу вже зафіксували у 98 країнах світу. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.
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За його словами, штам коронавірусу Дельта небезпечний, продовжує розвиватися, видозмінюватися. Тому це вимагає постійної оцінки й "ретельного коригування заходів громадської охорони здоров'я".
Тедрос Аданом Гебреїсус
“Штам Дельта"був виявлений як мінімум в 98 країнах й швидко поширюється”.
Що варто знати про штам Дельта: основне
Джерело: МОЗ України
- Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 98 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.
- Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.
- Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
- У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.
- За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.
- 23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу