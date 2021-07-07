Нині найпоширенішим штамом коронавірусу залишається варіант Alfa, який вперше виявили у Великій Британії. Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Статистика поширення штамів коронавірусу:

варіант B.1.1.7, тобто Alfa, зафіксували в 173 країнах і територіях,

варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – в 122 країнах і територіях,

варіант Gamma (P.1) з Бразилії – в 74 країнах і територіях.

варіант Delta (B.1.617.2) – в 104.

У ВООЗ також повідомили, що за останній тиждень (за період з 28 червня по 4 липня) в країнах спостерігалося незначне збільшення нових хворих на коронавірус – 2 688 561.

Натомість кількість смертей зменшилася на 7% в порівнянні з попереднім тижнем і досягла 53 958. Це найнижчий щотижневий показник смертності з початку жовтня 2020 року.

Захворюваність помалу зростає

Цього тижня всі регіони, окрім Північної та Південної Америки, повідомили про зростання захворюваності на COVID-19. Європейський регіон повідомив про різке зростання захворюваності на 30%, а Африканський регіон – на 23%.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за минулий тиждень зареєстрували в: