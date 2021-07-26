Деякі інфіковані лікуються амбулаторно, інші – в стаціонарі. Про це повідомила епідеміологиня Закарпатського обласного центру з контролю та профілактики хвороб МОЗ України Любов Данич.

Важливо Перші випадки штаму Дельта підтвердили на Львівщині: хворі – з Росії та Великої Британії

Переважна більшість хворих приїхала з Російської Федерації. Зокрема, 2 випадки зафіксували в Ужгороді.

На Закарпатті є 6 підозр на коронавірус штаму Дельта. Це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також,

– сказала вона.

Данич зазначила, що на основі біоматеріалу цих хворих вже провели попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії в Києві. Зразки відібрали у хворих у п'ятницю, 16 липня. За їхніми результатами, виявили мутації коронавірусу.

Надалі ці дослідження мають ще додатково секвенування для того, щоб з точністю сказати, що це саме штам Дельта. Результати досліджень з європейської лабораторії очікують найближчим часом.

Штам Дельта в Україні: головне

Джерело: МОЗ України

Ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила штам Дельта міжнародною загрозою.

Перші випадки Дельти в Україні виявили в Ужгороді. Згодом інфекція дісталася Києва. Загалом було відомо про 8 випадків.

Через поширення цього штаму коронавірусу уряд за дорученням РНБО планує дещо посилити карантин.

Дельта вже дістався й Львівської області. Станом на 24 липня в регіоні підтвердили щонайменше 3 перших випадки.



Головне про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу