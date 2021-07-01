Штам коронавірусу Лямбда: в чому його особливість

Лікарі описали перший випадок зараження штамом коронавірусу Лямбда у південній частині Бразилії. Декілька тижнів тому ВООЗ віднесла цей штам до тих, що викликають інтерес.

Співробітники Клінічної лікарні міста Порту-Алегрі на півдні Бразилії вперше описали випадок зараження штамом С.37 коронавірусу, нині відомий як Лямбда. Цей варіант SARS-CoV-2 належить до лінії B.1.1.1 b і вперше був виявлений в Перу в серпні 2020 року.

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З того моменту штам Лямбда зафіксували у більш ніж 26 країнах, зокрема у Північній та Південній Америці, Європі й Океанії.

Але в Бразилії штам Лямбда зареєстрували лише у лютому 2021 року. На основі цього випадку й провели дослідження.

Що відомо про першого інфікованого штамом Лямбда у Бразилії

Інфікувався молодий чоловік, який проживає в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Після повернення з Аргентини у нього з'явилися симптоми респіраторного захворювання.

Через 2 дні стан хворого погіршився, тож його госпіталізували в відділення інтенсивної терапії Клінічної лікарні Порту-Алегрі. Після того, як ПЛР-тест підтвердив коронавірус, зразок відправили на повногеномне секвенування.

Результати показали, що варіант Дельта визначає делеція Δ3675-3677 в гені ORF1a. Подібну делецію раніше виявили в геномах британського штаму (B.1.1.7), південноафриканського і бразильського.

Нові дані про штам Лямбда:

Виявилося, що Лямбда містить і нову делецію – Δ246-252, а ще множинні не синонімічні мутації (G75V, T76I, L452Q, F490S, D614G і T859N) в гені, що кодує S-білок, який відповідає за проникнення інфекції в клітину й інфікування господаря.

L452Q і F490S присутні в рецептор-зв'язуючому домені (RBD), відповідальному за з'єднання патогену з мембранним білком ACE2 організму. Раніше вчені з'ясували, що F490S корелює зі зниженою сприйнятливістю захисних антитіл.

Окрім перерахованих вище мутацій, які визначають C.37, у штамі Лямбда знайшли ще 19 мутацій, які є в інших представників цієї лінії.

Автори звіту підкреслили, що поки що не можна стверджувати, що варіант Лямбда більш інфекційний. Так само як і відповісти на питання, чи ефективні проти нього наявні нині вакцини.

Але враховуючи, що цей штам швидко поширився в Перу, Еквадорі, Чилі та Аргентині, ми вважаємо, що у нього є потенціал, щоб викликати занепокоєння,

– додали науковці.