Варіант МЮ може обходити атаку антитіл
Зокрема, головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі розповів, що стежити за мутацією МЮ важливо, аби вона не стала домінантною.
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Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом МЮ, ми хочемо переконатися, що він не стане домінуючим. Ми взагалі не знаємо, які наслідки можуть бути,
– сказав Фаучі.
Це означає, що вакцини можуть формувати слабший захист
Експерт зазначив, що наразі недостатньо даних, щоб говорити про ефективність застосовуваних у країні вакцин проти цього штаму.
Водночас Фаучі уточнив, що тієї кількості антитіл, яку формують зареєстровані в США вакцини, має бути достатньо для нейтралізації будь-якого варіанту коронавірусу.
Що відомо про штам МЮ?Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які потребують особливого нагляду. Наразі шам активно поширюється в Колумбії і Еквадорі.
Загроза все ще вище від штаму Дельта
Він додав, що, хоча медики і активно вивчають штам МЮ, зараз це не найактуальніша загроза. У світі в цей час домінує тільки штам Дельта – фактично 99% випадків інфікування припадають саме на цей штам.
Нагадаємо, що дослідники довели, що коронавірус мутує удвічі швидше, ніж вважали раніше. Зокрема, частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.
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