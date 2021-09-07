Штам коронавірусу МЮ здатний обходити захист антитіл

Нещодавно вчені виявили новий штам коронавірусу, йдеться про мутацію МЮ. Всесвітня організація охорони здоров'я вже повідомила, що почала стежити за циркуляцією штаму. Тепер у США заявили, що штам коронавірусу МЮ може обходити захист антитіл.

Варіант МЮ може обходити атаку антитіл

Зокрема, головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі розповів, що стежити за мутацією МЮ важливо, аби вона не стала домінантною.

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Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом МЮ, ми хочемо переконатися, що він не стане домінуючим. Ми взагалі не знаємо, які наслідки можуть бути,

– сказав Фаучі.

Це означає, що вакцини можуть формувати слабший захист

У заяві Ентоні Фаучі йдеться, що новий варіант МЮ має сукупність мутацій, яка говорить про можливість обходити захист від певних антитіл.

Експерт зазначив, що наразі недостатньо даних, щоб говорити про ефективність застосовуваних у країні вакцин проти цього штаму.

Водночас Фаучі уточнив, що тієї кількості антитіл, яку формують зареєстровані в США вакцини, має бути достатньо для нейтралізації будь-якого варіанту коронавірусу.

Що відомо про штам МЮ? Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які Варіант виявили в Колумбії в січні цього року. В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла його до списку варіантів COVID-19, які потребують особливого нагляду . Наразі шам активно поширюється в Колумбії і Еквадорі.

Загроза все ще вище від штаму Дельта

Він додав, що, хоча медики і активно вивчають штам МЮ, зараз це не найактуальніша загроза. У світі в цей час домінує тільки штам Дельта – фактично 99% випадків інфікування припадають саме на цей штам.

Нагадаємо, що дослідники довели, що коронавірус мутує удвічі швидше, ніж вважали раніше. Зокрема, частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.

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