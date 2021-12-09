Нове дослідження Омікрону

Дослідження провели фахівці Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, результати ще не пройшли експертну оцінку та опубліковані у вигляді препринта.

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В лабораторних умовах вчені оцінили здатність плазми крові щеплених та перехворілих пацієнтів нейтралізувати штам Омікрон. Зразки крові надали 12 осіб, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech, ще 6 учасників були інфіковані ранніми варіантами SARS-CoV-2 під час першої хвилі коронавірусу в Південній Африці.

Омікрон ухиляється від антитіл

Фахівці виявили зниження нейтралізуючої здатності антитіл у 41 раз. Це свідчить про те, що новий варіант вірусу може частково ухилятися від імунної відповіді, проте деякий захист все ж таки зберігається, вважають учені.

Найвищі показники нейтралізації були виявлені у пацієнтів, які перенесли COVID-19 та отримали два компоненти вакцини. Автори дослідження висловили припущення, що введення бустерних доз (ревакцинація) може підвищити рівень захисту від нового варіанту.

Оскільки дослідження проводилося in vitro, а не в клінічній практиці, його результати поки що складно інтерпретувати. Проте вчені сподіваються, що Т-клітинний імунітет – ще одна важлива складова імунної відповіді – протистоятиме штаму Омікрон краще, ніж антитіла, і захистить інфікованих пацієнтів від тяжких ускладнень.

Що відом про штам Омікрон

Його вже виявили у 57 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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