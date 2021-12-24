Тож станом на 22 грудня новий варіант недуги вже підтвердили у 110 країнах. Про це повідомили в огляді Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому 23 грудня.

Увага Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

Основні загрози

В організації також зазначили, що загальна загроза, яку становить Омікрон, залежить від того, наскільки швидко поширюється цей варіант. А також, як вакцини та попередня інфекція захищають від недуги, її передачі, а також перебігу захворювання та смертності.

Крім цього, ВООЗ надали переконливі докази того, що Омікрон поширюється значно швидше, ніж його попередник – Дельта. При цьому темпи зростання захворюваності у Південній Африці нині знижуються.

Штам коронавірусу Омікрон: головне

У ПАР 22 листопада 2021 виявили новий варіант коронавірусу B.1.1.529, що має велику кількість мутацій, які викликають занепокоєння. ВООЗ надала йому назву Омікрон.

Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом, у порівнянні з іншими. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що Омікрон заразніший за інші варіанти вірусу, але менш небезпечний.

Увага! Штам коронавірусу Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, у порівнянні з варіантом Дельта.

Згодом, 13 грудня стало відомо про перший випадок смерті від коронавірусу, спровокованого штамом Омікрон у Великій Британії.

А вже 18 грудня перший випадок зараження цим штамом підтвердили в Україні.

Що чекати від Омікрону: дивіться відео