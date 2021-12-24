Штам коронавірусу Омікрон виявили вже у 110 країнах, – ВООЗ
Джерело:ВООЗ
За два дні штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон знайшли ще у чотирьох країнах.
Тож станом на 22 грудня новий варіант недуги вже підтвердили у 110 країнах. Про це повідомили в огляді Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому 23 грудня.
Увага Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати
Основні загрози
В організації також зазначили, що загальна загроза, яку становить Омікрон, залежить від того, наскільки швидко поширюється цей варіант. А також, як вакцини та попередня інфекція захищають від недуги, її передачі, а також перебігу захворювання та смертності.
Крім цього, ВООЗ надали переконливі докази того, що Омікрон поширюється значно швидше, ніж його попередник – Дельта. При цьому темпи зростання захворюваності у Південній Африці нині знижуються.
Штам коронавірусу Омікрон: головне
- У ПАР 22 листопада 2021 виявили новий варіант коронавірусу B.1.1.529, що має велику кількість мутацій, які викликають занепокоєння. ВООЗ надала йому назву Омікрон.
- Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом, у порівнянні з іншими. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що Омікрон заразніший за інші варіанти вірусу, але менш небезпечний.
- Згодом, 13 грудня стало відомо про перший випадок смерті від коронавірусу, спровокованого штамом Омікрон у Великій Британії.
- А вже 18 грудня перший випадок зараження цим штамом підтвердили в Україні.
Що чекати від Омікрону: дивіться відео