Про південноафриканський штам коронавірусу Департамент охорони здоров’я країни повідомив 18 грудня 2020 року. Відтоді його зафіксували десятки країн світу.

Південноафриканський варіант коронавірусу отримав назву 501Y.V2. Він має 23 мутації у порівнянні з оригінальним вірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє MedicalXpress.

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Важливо, що 20 з цих мутацій спричиняють зміни амінокислот, а 8 присутні у спайковому білку SARS-CoV-2.

Чому цей штам турбує експертів?

Вчені непокояться, що 501Y.V2 набагато швидше передається, ніж оригінальна версія SARS-CoV-2.

Мутації 501Y.V2 відрізняються змінами у спайковому білку (S-білок). Саме він відіграє головну роль в інфікуванні клітин людини. Коли він в них проникає, починається "зараження", після чого вірус розмножується всередині клітин, "перекидається" на інші та поширюється організмом.

Зміни спайкового білка 501Y.V2 можуть посилити його зв'язування з рецепторами клітин людини, що означає легше інфікування та більшу реплікацію всередині хазяїна. Це може призвести до збільшення вірусного навантаження у хворої людини, що дозволяє їй легше інфікувати інших.



Тестування на коронавірус у ПАР в грудні 2020 року / Фото AP

! Вчені помітили, що 501Y.V2 швидко став "домінантним" серед безлічі варіантів, які циркулювали у Південній Африці. У деяких регіонах ПАР нині понад 80% зразків інфікованих коронавірусом людей мають варіацію 501Y.V2.

Що кажуть останні дослідження:

Нові дослідження вчених з Південної Африки показують, що 501Y.V2 може уникнути антитіл, утворених попередньою інфекцією. Це означає, що антитіла людей, які були інфіковані попередніми варіантами, можуть не працювати ефективно проти 501Y.V2.

Дослідницька група використовувала плазму крові пацієнтів, які перехворіли на старші версії COVID-19. Антитіла цих людей виявились менш здатними нейтралізувати 501Y.V2 у порівнянні з попередніми варіантами COVID-19. Для нейтралізації 501Y.V2 в лабораторних умовах було потрібно приблизно в 6 200 разів вищої концентрації антитіл в плазмі.

Дослідження інших вчених з ПАР продемонструвало схожі висновки. Команда протестувала відповідь антитіл з плазми 44 людей одужалих від попередніх версій COVID-19. Науковці виявили, що майже половина дослідженої плазми не могла нейтралізувати 501Y.V2 в лабораторних умовах.

Ці дані викликають занепокоєння. Але перш ніж сказати, що це означає для імунітету людей проти 501Y.V2 та як це впливає на ефективність вже наявних вакцин, необхідно провести більше наукових досліджень.

Чи викликає цей варіант інші симптоми або важчий перебіг хвороби?

Це тема постійних досліджень. До цього часу клініцисти та науковці не спостерігали ніяких відмінностей між симптомами людей, інфікованих новим варіантом та його старшими братами.

Поки що вчені дотримуються думки, що нова варіація коронавірусу має такі ж симптоми, як і попередні, та не є більш смертельною.