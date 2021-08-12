Згодом, після оприлюдненого дослідження, у медіа цей штам почали називати "більш смертоносним та заразним". Річ у тім, що дослідження ще не було рецензоване незалежними експертами, а його висновки ще можуть змінитися. Тож, наскільки справді цей штам небезпечний і чи варто українцям хвилюватися – читайте далі.

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Штам Йота: що відомо

Фахівці вивчили епідеміологічні дані, зібрані в Нью-Йорку в період із листопада 2020 по квітень 2021 року. Оцінивши їх, вони з'ясували, що цей варіант вірусу передається на 15 – 25% швидше, ніж інші відомі мутації. А ймовірність повторного зараження цим штамом – на 0 – 10% більше.

Крім цього, як зазначали науковці, штам Йота здатний збільшити коефіцієнт смертності від інфекції.

Як висновок автори стверджують, що варіант Йота ще недостатньо вивчили, а їхнє дослідження попередньо вказує на його більшу заразність і летальність для старшого населення.

Чи насправді все так страшно

Насправді – ні. Якщо уважно прочитати дослідження американських вчених про варіант Йота, стане ясно, що цей штам:

далеко не новий – його фіксували в Нью-Йорку ще в листопаді 2020 року;

Увага! У березні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його таким, що викликає інтерес.

він не зміг широко поширитися в жодній країні й майже зник у США – його спершу витіснив штам Альфа, а потім Дельта.;

він не вважається "загрозливим варіантом" вірусу;

за даними авторів дослідження, Альфа заразніший за Йоту.

Ба більше, навесні вчені з того ж департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка зробили попередній висновок, що Йота не відрізняється від торішніх варіантів у сенсі тяжкості хвороби й летальності.

Чи справді Йота більш летальний штам?

Автори стверджують, що Йота збільшує летальність тільки серед літніх, але не серед молодих і людей середнього віку. Втім, поки вони не можуть пояснити свого висновку, це лише припущення.

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Що кажуть у ВООЗ?

Йота-штам коронавірусу менш небезпечний, ніж інший варіант – Дельта. Попередні дослідження показують, що Йота не викликає серйозного захворювання. Таку думку висловила підеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове на пресконференції 11 серпня.

Попередні дані, отримані з Нью-Йорку, свідчать про те, що цей варіант не призводить до важкого захворювання та не призводить до більш серйозного спалаху заражень

– сказала вона.

Чи є варіант Йота в Україні

Наразі в Україні поки не зафіксували ніяких випадків зараження штамом Йота. Лабораторії також не отримували й тест-системи на визначення мутації, що притаманні цьому варіанту недуги.