Штам Омікрон у 70 разів швидше розмножується у бронхах, ніж Дельта: яке це має значення

Вчені з'ясували, що штам Омікрон у 70 разів швидше розмножується у тканинах бронхів пацієнтів. Але у 10 разів повільніший у легенях.

Швидкість розмноження штаму Омікрон

Дослідники використовували зразки тканин, взяті у пацієнтів із хворобами легень. Вони порівняли активність початкового варіанту COVID-19, штамів Дельта та Омікрон.

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Вони виявили, що Омікрон заражає та розмножується в бронхах людини у 70 разів швидше, ніж варіант Дельта та оригінальний штам COVID-19, що може пояснити, чому Омікрон може передаватися між людьми швидше, ніж попередні варіанти.

При цьому в легенях новий штам розмножується більш ніж у 10 разів повільніше за уханьський варіант, що може говорити про меншу тяжкість перебігу захворювання.

Побоювання залишаються

Попри те, що бронхіальна інфекція може простіше переноситися організмом, гонконгські фахівці побоюються, що Омікрон може становити велику загрозу.

Також експерти мають побоювання через здатність Омікрону уникати імунної відповіді від вакцин. Це може викликати у пацієнтів цитокіновий шторм – гостре запалення, спричинене перезбудженням імунної системи. Цей стан потенційно смертельний.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 77 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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