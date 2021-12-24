За даними МОЗ Великої Британії, симптоми коронавірусу зазвичай включають високу температуру, безперервний кашель, втрату або зміну вашого нюху чи смаку.

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Нові симптоми Омікрону

Однак люди, які захворіли на Омікрон, також помітили кілька інших симптомів, які зазвичай не пов’язані з коронавірусом. При Омікроні пацієнти відзначили появу нудоти і втрати апетиту.

Як розповів професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор, у багатьох пацієнтів першими ознаками захворювання стала нудота, невелика температура, болі в горлі та головні болі.

У важчих випадках при зараженні штамом Омікрон спостерігалася блювота. Також характерними ознаками цього штаму є кашель, втома, закладеність носа і нежить.

Однак єдиний точний спосіб підтвердити зараження коронавірусом – це ПЛР-тест. Оскільки цей метод дослідження націлений на кілька частин вірусного геному, то зараження Омікроном він також може підтвердити.

Наскільки небезпечний штам Омікрон

Попередні дослідження показали, що Омікрон виявляється менш небезпечним, ніж хвиля Дельта.

У хворих на 40 – 70% менше шансів потрапити до лікарень.

Люди заражені цим штамом на 15 – 20% рідше потребують госпіталізації.

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