Штам Омікрон має нові симптоми, які легко сплутати з іншими захворюваннями
Джерело:Express
Хоча новий варіант коронавірусу Омікрон вважається легшим, є деякі нові симптоми, на які слід звернути увагу. Вчені назвали, на які з них потрібно звернути увагу.
За даними МОЗ Великої Британії, симптоми коронавірусу зазвичай включають високу температуру, безперервний кашель, втрату або зміну вашого нюху чи смаку.
Читайте також: Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати
Нові симптоми Омікрону
Однак люди, які захворіли на Омікрон, також помітили кілька інших симптомів, які зазвичай не пов’язані з коронавірусом. При Омікроні пацієнти відзначили появу нудоти і втрати апетиту.
Як розповів професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор, у багатьох пацієнтів першими ознаками захворювання стала нудота, невелика температура, болі в горлі та головні болі.
У важчих випадках при зараженні штамом Омікрон спостерігалася блювота. Також характерними ознаками цього штаму є кашель, втома, закладеність носа і нежить.
Однак єдиний точний спосіб підтвердити зараження коронавірусом – це ПЛР-тест. Оскільки цей метод дослідження націлений на кілька частин вірусного геному, то зараження Омікроном він також може підтвердити.
Наскільки небезпечний штам Омікрон
- Попередні дослідження показали, що Омікрон виявляється менш небезпечним, ніж хвиля Дельта.
- У хворих на 40 – 70% менше шансів потрапити до лікарень.
- Люди заражені цим штамом на 15 – 20% рідше потребують госпіталізації.
Вас також може зацікавити – Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивитись відео