Омікрон могли виявити ще раніше, ніж думали

Зокрема, два тести, які взяли практично тиждень тому, показали позитивний результат. Про це заявили у національному інституті громадської охорони здоров'я Нідерландів.

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Тобто, новий штам коронавірусу Омікрон був у країні ще до прибуття пасажирів з Південної Африки.

Ми виявили варіант коронавірусу Омікрон у двох тестових зразках, взятих 19 листопада та 23 листопада,

– йдеться в повідомленні.

Однак поки не відомо, чи відвідували ці люди південь Африки.

Штам коронавірусу Омікрон: що відомо

Його виявили 24 листопада у Південній Африці. Серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки (Кейптауна і Йоганнесбурга), приблизно 85 виявилися хворі коронавірусом.

Після чого, служба охорони здоров'я в аеропорту Схіпхол провела перевірку пасажирів двох літаків авіакомпанії та повідомила, що у 13 мандрівників з ПАР був виявлений новий штам коронавірусу Омікрон.

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Штам вже зафіксували у Європі, Австралії, Ізраїлі та Канаді. В Україні випадків інфікування новим варіантом коронавірусу не виявили.

Зверніть увагу! 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.